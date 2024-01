Carmat en berne après la réalisation de son augmentation de capital

(AOF) - Carmat (-6,40% à 4,16 euros) est en baisse après l'annonce de la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant total brut de 16,5 millions d'euros. Le spécialiste du cœur artificiel ajoute que les fonds levés représentent 110% de l’offre initiale. Il estime son besoin de financement à horizon de 12 mois à quelque 50 millions d'euros, avec un horizon financier à fin février 2024

Ce besoin pourra être réduit à 35 millions d'euros et l'horizon financier prolongé à mi-mai 2024 en cas d'accord définitif avec la BEI. Carmat poursuit son développement et "entend se laisser la faculté de mettre en œuvre d'autres initiatives visant à sécuriser des financements supplémentaires, et à alléger ses contraintes de trésorerie".

Carmat souligne que l'incidence de l'offre sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement et ne souscrivant pas à celle-ci fait qu'il n'en détiendra plus que 0,86%, après émission d'environ 4,14 millions d'actions nouvelles.

La medtech vise pour 2024 un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 à 20 millions d'euros. Invest Securities relève que cet objectif "suppose une forte accélération des implantations en 2O24, avec un quasi doublement (estimé) de la cadence d'implantation trimestrielle par rapport au quatrième trimestre 2023".

