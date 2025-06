Carmat: deux premières implantations en dehors de l'Europe information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Carmat a annoncé lundi la réalisation de deux premières implantations commerciales de son coeur artificiel en dehors de l'Union européenne, en l'occurrence en Israël.



Les interventions ont été pratiquées la semaine dernière à l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem et au Sheba Medical Center de Ramat Gan, près de Tel Aviv.



Dans un communiqué, la 'medtech' française souligne que ces implantations portent à cinq le nombre total de pays dans lesquels ont été jusqu'ici effectuées des implantations commerciales.



Selon Carmat, cette dynamique vient confirmer la confiance des professionnels de santé dans sa thérapie et l'intérêt grandissant qu'elle suscite.



A la Bourse de Paris, l'action Carmat progressait de presque 5% lundi matin dans le sillage de ces informations, réduisant ainsi sa perte annuelle autour de 20%.





