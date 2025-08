Carmat détaille l'avancement de sa procédure de redressement judiciaire information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 15:52









(Zonebourse.com) - Carmat annonce avoir reçu, au 31 juillet 2025, une offre de reprise en plan de cession dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire engagée le 1er juillet 2025. Cette offre, déposée auprès de l'administrateur judiciaire à l'issue d'un appel d'offres lancé début juillet, sera examinée par le Tribunal des Activités Économiques de Versailles lors d'une audience fixée au 19 août 2025.



La société précise que cette offre peut encore évoluer et qu'aucune garantie ne peut être donnée quant à son aboutissement. En conséquence, Carmat reste exposée à un risque de liquidation, y compris à très court terme. Elle avertit également que même en cas de validation par le Tribunal, actionnaires et créanciers pourraient subir une perte significative, voire totale, de leur investissement ou de leurs créances.



Parallèlement, la société a demandé la reprise de cotation de son action à compter du 4 août 2025, à l'ouverture des marchés.



Carmat continuera de publier des informations à mesure de l'évolution de la procédure et s'efforce de maintenir le support aux patients porteurs du coeur artificiel Aeson.





Valeurs associées CARMAT 0,3580 EUR Euronext Paris 0,00%