CARMAT : Dans un contexte de situation financière critique, CARMAT lance aujourd’hui une campagne de dons ouverte à tous pour contribuer à son financement et à la poursuite de ses activités

• Risque de cessation des paiements dès fin juin 2025

• Lancement d’une campagne de dons ouverte à tous via la plateforme en ligne onparticipe.fr (https://www.onparticipe.fr/c/0pAcPVOQ)





Paris, le 20 juin 2025 – 18h30 CEST

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, lance aujourd’hui une campagne de dons ouverte à tous pour contribuer à son financement et à la poursuite de ses activités.



Lancement d’une campagne de dons



Dans ce contexte, tout en poursuivant ses démarches pour lever des fonds, notamment via des augmentations de capital, CARMAT lance aujourd’hui une campagne de dons ouverte à tous, pour permettre aux particuliers et aux sociétés qui sont sensibles à son projet et souhaitent contribuer à la pérennité de CARMAT, de le faire.



Modalités pratiques de la campagne de dons



La campagne de dons ouvre ce vendredi 20 juin 2025 .



Les dons peuvent être effectués uniquement via la plateforme onparticipe.fr (lien vers plateforme). En cas de difficultés, le donateur est invité à contacter CARMAT à l’adresse email suivante : donor@carmatsas.com