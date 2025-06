Carmat, Claranova, Stellantis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Carmat

Carmat, concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde annonce le lancement d'une campagne de dons ouverte à tous pour contribuer à son financement et à la poursuite de ses activités. La société a indiqué être dans une situation financière critique et faire face à un risque de cessation des paiements dès fin juin 2025. Carmat estime son besoin de financement à horizon 12 mois à environ 35 millions d'euros dont 3,5 millions à très court terme, d'ici fin juin 2025, puis 4,5 millions supplémentaires d'ici fin juillet 2025.

Casino

Casino, Guichard-Perrachon a mis en œuvre la consignation des fonds correspondants au solde des actions Cnova n'ayant pas été transférées volontairement à Casino, au fond de consignation néerlandais. Le montant transféré s'élève à 48 307,34 euros, correspondant à 504 252 actions Cnova au prix de 0,0958 euro. Par conséquent, ces actions Cnova ont été transférées à Casino et seront radiées d'Euronext Paris le 24 juin prochain.

Claranova

Claranova annonce la signature d'un accord portant sur la cession de la division PlanetArt à une entité contrôlée par le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt. A la suite des négociations exclusives initiées avec General Atlantic Credit, les parties ont conclu un contrat de cession qui valorise le périmètre PlanetArt à 175 millions de dollars américains.

Delfingen

Delfingen Industry a annoncé que l'ensemble des résolutions soumises au vote ont été approuvées lors de l'assemblée générale. Parmi ces résolutions, l'une proposait l'approbation du changement de dénomination sociale de Delfingen Industry. Partant, à partir du 1er juillet prochain, le leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant sera dénommé Delfingen.

Eurazeo

Eurazeo, à travers son fonds Eurazeo Planetary Boundaries Fund (EPBF), annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans SMP Energies. SMP Energies est le premier contracteur de forage français à destination de la géothermie. " Aux côtés du management, l'équipe EPBF accompagnera l'accélération de la croissance de SMP Energies à travers des investissements dans sa croissance organique et une stratégie ambitieuse de consolidation pour créer le leader européen du forage profond pour la géothermie et les solutions décarbonées ", explique l'acquéreur.

Sanofi

Sanofi a indiqué que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait rendu un avis favorable à la demande d'autorisation de mise sur le marché relative au Sarclisa (isatuximab) pour une nouvelle indication dans le myélome multiple. "En cas d'approbation, il s'agirait de la quatrième indication dans l'Union européenne (UE) et de la deuxième en première ligne à l'échelle mondiale", a précisé le groupe pharmaceutique dans un communiqué.

Stellantis

Stellantis annonce la prise de fonctions de Antonio Filosa en tant que CEO et dévoile la composition de sa nouvelle équipe dirigeante, avec effet immédiat. " Diriger Stellantis, une entreprise globale profondément enracinée dans les différentes régions du monde, est un immense privilège ", a-t-il déclaré". " L'équipe que je présente rassemble le meilleur de Stellantis. Ce sont des leaders qui placent l'humain au premier plan. Ils ont une connaissance approfondie de nos marques, de nos produits et de nos clients, une expertise de pointe et un esprit entrepreneurial essentiel à notre réussite"