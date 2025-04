CARMAT : autorisation conditionnelle de la FDA

CARMAT obtient l’autorisation conditionnelle de la FDA de démarrer la seconde cohorte de l’étude EFS aux Etats-Unis



Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : "L’autorisation reçue de la FDA de démarrer la seconde cohorte de notre étude de faisabilité (EFS) aux Etats-Unis est une étape très importante du parcours de CARMAT. Elle témoigne de la qualité et des performances de notre cœur artificiel Aeson®, et de sa capacité à répondre à un besoin insatisfait exprimé par les professionnels de santé et les patients, à travers le monde.



Cette autorisation va permettre aux patients américains de bénéficier de notre thérapie dès le second semestre de 2025 et constitue un jalon essentiel dans la perspective d’un lancement commercial d’Aeson® aux Etats-Unis, qui, sous réserve notamment de la qualité de nos résultats cliniques, pourrait intervenir à partir de 2028.



Je souhaite remercier l’ensemble de nos équipes pour leur contribution à cette avancée importante."



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.