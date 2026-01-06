information fournie par Reuters • 06/01/2026 à 17:57

Carmat annonce sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote

Carmat SA ALCAR.PA :

* ANNONCE SA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET SON RETRAIT DE LA COTE

Pour plus de détails, cliquez sur ALCAR.PA

(Rédaction de Gdansk)