CARMAT annonce sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT » ou « CARMAT SA »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd’hui sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote.



Pour rappel, CARMAT avait été placée en redressement judiciaire par le Tribunal des Activités Économiques de Versailles (le « Tribunal ») le 1er juillet 2025. Le Tribunal a ensuite par un jugement du 1er décembre 2025 arrêté le plan de cession de la Société en faveur de la société « CARMAT SAS », société par actions simplifiée créée pour les besoins de la reprise. Les activités de la Société se poursuivent donc désormais, et sont opérées, par CARMAT SAS.



Dans ce contexte, le Tribunal a par jugement du 6 janvier 2026, prononcé la liquidation de CARMAT SA.



Le liquidateur sollicitera donc très prochainement auprès d’Euronext Growth la radiation de ses actions. Dans l’intervalle, le cours de l’action CARMAT (ISIN : FR0010907956, Mnémonique : ALCAR) reste suspendu et sa cotation ne reprendra pas.