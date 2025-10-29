 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 214,50
-0,20%
Indices
Chiffres-clés

CARMAT annonce le report de la publication de son rapport financier semestriel 2025 (clôture au 30 juin 2025)
information fournie par Boursorama CP 29/10/2025 à 07:30

CARMAT fait l’objet depuis le 1er juillet 2025, d’une procédure de redressement judiciaire.

Dans ce contexte, le conseil d’administration qui s’est réuni le mardi 28 octobre 2025 a considéré qu’il n’était pas en mesure d’arrêter les comptes au 30 juin 2025, compte tenu du très fort degré d’incertitude concernant le devenir de la Société, lequel ne lui permet pas à ce stade de juger s’il y a lieu, ou pas, d’appliquer le principe de continuité d’exploitation.
Par conséquent, la publication du rapport financier semestriel 2025 (comptes au 30 juin 2025) de la Société, initialement prévue le 31 octobre 2025, est reportée à une date ultérieure, et toute décision à ce sujet sera fonction de l’évolution de la situation de la Société.

Le cours de l’action CARMAT (ISIN : FR0010907956, Mnémonique : ALCAR) reste suspendu.

Un nouveau communiqué de presse sera publié par la Société, à l’issue de la date-butoir de dépôt des Nouvelles Offres, fixée au 3 novembre 2025.

D’ici là, afin de limiter sa consommation de trésorerie, CARMAT poursuit ses activités à minima, en se concentrant sur le support des patients qui bénéficient actuellement du cœur artificiel Aeson®.

En tout état de cause, CARMAT fait du support de ces patients, sa priorité, et s’efforcera donc de faire en sorte que celui-ci soit assuré même en cas de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%

1 commentaire

  • 08:38

    Belle organisation pour voler le petit porteur de France ...et bien sûr l Amf qui les laissent chambrer

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe attendue sur une note prudente avant la Fed et la "tech" américaine
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:48 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, alors que les investisseurs se préparent à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et à une nouvelle série de résultats ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:48 

    * STELLANTIS STLAM.PA - Le constructeur franco-italien a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques ... Lire la suite

  • Un logo de Mercedes-Benz à Bruxelles
    Mercedes-Benz: L'Ebit chute de 70% au 3e trimestre avec la restructuration
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:47 

    Mercedes a fait état mercredi d'une chute de 70% de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) au troisième trimestre, le constructeur allemand de voitures de luxe citant les coûts des suppressions d'emplois et une forte concurrence aux États-Unis et en ... Lire la suite

  • KERING : La situation technique est plutôt incertaine
    KERING : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.10.2025 08:47 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank