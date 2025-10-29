CARMAT annonce le report de la publication de son rapport financier semestriel 2025 (clôture au 30 juin 2025)

CARMAT fait l’objet depuis le 1er juillet 2025, d’une procédure de redressement judiciaire.



Dans ce contexte, le conseil d’administration qui s’est réuni le mardi 28 octobre 2025 a considéré qu’il n’était pas en mesure d’arrêter les comptes au 30 juin 2025, compte tenu du très fort degré d’incertitude concernant le devenir de la Société, lequel ne lui permet pas à ce stade de juger s’il y a lieu, ou pas, d’appliquer le principe de continuité d’exploitation.

Par conséquent, la publication du rapport financier semestriel 2025 (comptes au 30 juin 2025) de la Société, initialement prévue le 31 octobre 2025, est reportée à une date ultérieure, et toute décision à ce sujet sera fonction de l’évolution de la situation de la Société.



Le cours de l’action CARMAT (ISIN : FR0010907956, Mnémonique : ALCAR) reste suspendu.



Un nouveau communiqué de presse sera publié par la Société, à l’issue de la date-butoir de dépôt des Nouvelles Offres, fixée au 3 novembre 2025.



D’ici là, afin de limiter sa consommation de trésorerie, CARMAT poursuit ses activités à minima, en se concentrant sur le support des patients qui bénéficient actuellement du cœur artificiel Aeson®.



En tout état de cause, CARMAT fait du support de ces patients, sa priorité, et s’efforcera donc de faire en sorte que celui-ci soit assuré même en cas de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité