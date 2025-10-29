Carmat annonce le report de la publication de son rapport financier du S1

Carmat SA ALCAR.PA :
* CARMAT ANNONCE LE REPORT DE LA PUBLICATION DE SON RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025 (CLÔTURE AU 30 JUIN 2025)
* LE CA QUI S’EST RÉUNI MARDI A CONSIDÉRÉ QU’IL N’ÉTAIT PAS EN MESURE D’ARRÊTER LES COMPTES AU 30 JUIN 2025, COMPTE TENU DU TRÈS FORT DEGRÉ D’INCERTITUDE CONCERNANT LE DEVENIR DE LA SOCIÉTÉ, LEQUEL NE LUI PERMET PAS À CE STADE DE JUGER S’IL Y A LIEU, OU PAS, D’APPLIQUER LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
Texte original [https://tinyurl.com/yfp6bu5r] Pour plus de détails, cliquez sur ALCAR.PA
(Rédaction de Gdansk)
