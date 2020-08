CARMAT annonce la publication de l'expérience du pont vers la transplantation dans le Journal of Heart and Lung Transplantation

Les 5 transplantations réussies lors de l'étude PIVOT montrent l'efficacité du cœur CARMAT pour les patients en attente de greffe



Pr. Ivan Netuka, directeur du département de chirurgie cardiovasculaire de l'Institut de médecine clinique et expérimentale à Prague et premier auteur de la publication, commente : « L'expérience accumulée suggère qu'un passage réussi vers la transplantation cardiaque grâce à l'utilisation du dispositif CARMAT est possible et pourrait également présenter plusieurs avantages substantiels. En effet, le support biventriculaire entièrement pulsatile et la faible incidence d'événements indésirables maintiennent les patients dans un état favorable pour la procédure de transplantation, ce qui optimise les résultats post-transplantation. De plus, comme les adhésions aux tissus observées autour du dispositif ont été minimes, la procédure d'explantation a été plus courte, atténuant ainsi le risque d'hémorragie. Enfin, la forme et la taille du dispositif ressemblent à celles d'un cœur naturel, et laissent donc suffisamment d'espace pour la transplantation du cœur du donneur. »



