Carmat: Airbus abaisse sa participation, la dette se réduit

(CercleFinance.com) - Carmat a annoncé lundi avoir racheté pour un euro symbolique auprès du groupe Airbus, l'un de ses actionnaires fondateurs, deux millions d'actions qui vont être affectées au remboursement de sa dette.



L'avionneur a cédé, par voie d'une cession de bloc hors marché via sa filiale Matra Défense, la pleine propriété de ces titres d'une valeur de près de deux millions d'euros.



Le produit net de l'opération doit être reversé à la la Banque Européenne d'Investissement (BEI) en remboursement de son prêt.



Fondateur de Carmat en 2008, aux côtés du Pr Alain Carpentier, Airbus a depuis accompagné la société, notamment sur le plan technique, tout au long de son processus de recherche et développement (R&D), puis d'industrialisation du coeur artificiel Aeson.



Carmat se disant désormais bien engagée dans la commercialisation d'Aeson et Airbus n'ayant pas d'expertise dans le domaine des dispositifs médicaux, les deux sociétés disent avoir convenu de la réduction de la participation d'Airbus dans le capital de Carmat, dont Airbus était encore actionnaire à hauteur d'environ 6,1%.



A la Bourse de Paris, l'action Carmat prenait 2,8% lundi matin dans les premiers échanges. Le titre Airbus cédait de son côté autour de 0,5%.





