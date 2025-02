CARMAT : Aeson® présenté dans The Journal of Heart and Lung Transplantation comme une solution très prometteuse pour les patients avec hypertension pulmonaire

Présentation du cœur artificiel total Aeson® comme une solution très prometteuse pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec hypertension pulmonaire dans The Journal of Heart and Lung Transplantation







• Jusqu'à 25% des patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée souffrent d'hypertension pulmonaire





• Aeson® pourrait devenir un traitement standard pour ces milliers de patients, à la fois en tant que pont à la transplantation et thérapie de destination







L’article, intitulé « Precise Monitoring of Transpulmonic Resistance in Bridge to Transplant Patients Supported by The Aeson Total Artificial Heart », présente les résultats d'une étude monocentrique menée au Centre médical universitaire d'Astana (Kazakhstan) sur trois patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec hypertension pulmonaire (HTP).







