Carmat a réalisé 16 implantations de son coeur artificiel au 1er trimestre

Carmat, dont l'horizon de financement se situe à fin mai 2025, "explore activement d'autres solutions de financement afin d'étendre son horizon financier à plus long terme".

(AOF) - Au cours du 1er trimestre 2025, Carmat a réalisé 16 implantations du cœur artificiel Aeson dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), contre 7 implantations au 1er trimestre 2024. Le concepteur et développeur de ce cœur artificiel total visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 2,4 millions d'euros, soit une multiplication par 2,4 sur un an. A fin mars 2025, Carmat a atteint le nombre total de 108 implantations.

