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Carlyle Secured annonce une baisse de la valeur liquidative au premier trimestre
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - Carlyle Secured Lending CGBD.O a annoncé lundi une baisse de sa valeur liquidative au premier trimestre, alors même que cette société de développement d'entreprises a continué à verser des dividendes et à racheter des actions, dans un contexte où les remboursements d'investissements et les cessions ont dépassé les nouvelles acquisitions.

La valeur liquidative par action est tombée à 15,89 dollars au 31 mars, contre 16,26 dollars à la fin de 2025. L'actif net a reculé à 1,12 milliard de dollars, contre 1,17 milliard de dollars.

La société a déclaré 28,1 millions de dollars de dividendes sur actions ordinaires et privilégiées au cours du trimestre et a racheté pour 18,5 millions de dollars d'actions.

Le portefeuille d'investissement de Carlyle a reculé à 2,28 milliards de dollars à sa juste valeur, contre 2,46 milliards de dollars à la fin de 2025. Les remboursements et les ventes ont totalisé 444,4 millions de dollars au cours du trimestre, contre 240,9 millions de dollars d'achats.

Le portefeuille a été évalué à environ 98,7 % de son coût amorti, contre environ 99,8 % auparavant.

Le total des revenus d'investissement a augmenté, passant de 54,9 millions de dollars un an plus tôt à 64.1 millions de dollars, grâce à la hausse des revenus d'intérêts, des paiements en nature et des commissions.

La société a fait état d'une diminution nette de l'actif net provenant des activités d'exploitation attribuable aux actionnaires ordinaires de 4,2 millions de dollars, soit 6 cents par action, contre une augmentation de 13,2 millions de dollars, soit 25 cents par action, un an plus tôt.

Dividendes

Valeurs associées

CARLYLE SCRD LND
11,5200 USD NASDAQ -2,21%
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