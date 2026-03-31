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Carlyle acquiert une participation majoritaire dans MAI Capital pour une valeur de plus de 2,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et d'un contexte aux paragraphes 2 à 8)

MAI Capital Management a déclaré mardi que les fonds gérés par la société d'investissement Carlyle Group CG.O achèteront une participation majoritaire dans un accord évaluant la société de gestion de patrimoine à plus de 2,8 milliards de dollars.

Cette opération renforce l'engagement de Carlyle envers MAI, basée à Cleveland, avec laquelle le gestionnaire d'actifs alternatifs a établi un partenariat depuis 2021 par le biais de son investissement initial dans la société d'assurance Galway Holdings, qui a ensuite racheté MAI.

Ce dernier investissement renforcera la base de capital de MAI et l'aidera à étendre ses services dans le domaine de la gestion de patrimoine.

"Nous sommes convaincus que les tendances favorables du secteur, qui durent depuis plusieurs décennies, soutiennent les plates-formes dirigées par des conseillers, dotées de modèles commerciaux intégrés et de capacités de gestion de patrimoine holistiques", ont déclaré Jim Burr, co-responsable des services financiers mondiaux chez Carlyle, et Jitij Dwivedi, associé chez Carlyle.

Fondée en 1973 par une poignée de main entre Arnold Palmer et le légendaire agent sportif Mark McCormack, MAI est spécialisée dans l'investissement et la planification financière pour les clients fortunés, très fortunés et les family offices.

Initialement affiliée à IMG, la société est devenue indépendante du géant du marketing sportif en 2004. Au 1er janvier, MAI disposait de 72,6 milliards de dollars d'actifs gérés et conseillés.

Galway Holdings, les fonds gérés par Harvest Partners et la société de capital-investissement Oak Hill Capital se retireront de MAI. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026.

Ardea Partners a conseillé MAI dans le cadre de l'opération, tandis que Houlihan Lokey était le conseiller de Carlyle.

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THE CARLYLE GRP
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