Carlsberg: le titre grimpe, RBC loue la résistance du groupe information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 11:03









(CercleFinance.com) - Carlsberg signe vendredi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600, portée par une note de RBC qui juge que le profil du risque du titre est devenu 'plus favorable'.



Le broker canadien, qui s'attend ce que l'activité du brasseur danois se montre résistante, a relevé sa recommandation à 'surperformance', contre 'performance en ligne avec le secteur' jusqu'à présent.



Son objectif de cours remonte à 1020 couronnes danoises, contre 890 couronnes précédemment.



D'après le courtier, les brasseurs sont bien partis pour prendre des parts de marché aux groupes de spiritueux en raison de la récente montée en puissance de leurs investissements.



Il ajoute que Carlsberg est la seule entreprise du secteur n'affichant aucune exposition au risque commercial et à la menace d'un ralentissement de la consommation aux Etats-Unis.



RBC met également en avant la prudence des prévisions communiquées par le groupe, qui se basent selon lui sur l'absence d'une amélioration des conditions économiques.



Peu avant 11h00, l'action Carslberg bondissait de presque 4%, signant la quatrième plus forte progression de l'indice STOXX Europe 600.





Valeurs associées CARLSBERG B ORD 923,900 DKK LSE Intl +3,88%