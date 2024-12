Carlsberg: l'UE autorise également le rachat de Britvic information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Britvic (Royaume-Uni) par Carlsberg (Danemark).



L'opération concerne principalement la production et la distribution de boissons non alcoolisées.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné son incidence limitée sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont présentes.



L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé également ce matin avoir autorisé l'acquisition par Carlsberg du fabricant britannique de boissons non alcoolisées Britvic, une opération estimée autour de 4,8 milliards d'euros.



Britvic, qui cote sur l'indice FTSE 250 de la Bourse de Londres, revendique un portefeuille composé de 39 marques, dont Teisseire et Pressade en France, qu'il commercialise dans une centaine de pays.





Valeurs associées CARLSBERG B ORD 711,60 DKK LSE Intl -0,10%