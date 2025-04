Carlsberg: consensus raté au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - Carlsberg, le quatrième brasseur mondial, a fait état mardi d'une décroissance organique de son activité plus marquée que prévu au premier trimestre, ce qui faisait reculer son titre à la Bourse de Copenhague.



Grâce à l'acquisition de Britvic, le groupe a vu son chiffre d'affaires grimper de 17,4% à 20,1 milliards de couronnes danoises sur les trois premiers mois de l'année.



En données organiques cependant, le propriétaire entre autres des marques Tuborg, 1664 ou Brooklyn affiche une baisse de ses ventes de 1,5% sur le trimestre, alors que le consensus ne prévoyait qu'un repli de 0,1%.



'C'est un début d'année en douceur', a lui-même reconnu le directeur général Jacob Aarup-Andersen qui cite, au-delà de la perte de la marque San Miguel au Royaume-Uni, une consommation qui reste maussade et une volatilité économique accrue.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC évoquent un trimestre 'pas génial', mais jugent qu'il n'a cependant 'rien de désastreux' tout en rappelant que les trois premiers mois de l'année constituent traditionnellement une période calme pour l'activité.



Le brasseur a par ailleurs confirmé sa prévision d'une croissance organique comprise entre 1% et 5% cette année.



A 11h45, l'action B perdait un peu plus de 1% alors que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 de l'alimentation et des boissons, le STOXX Europe 600 Food & Beverage, était en hausse de 0,6%.





Valeurs associées CARLSBERG B ORD 891,000 DKK LSE Intl -0,22%