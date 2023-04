Carlsberg: C.A. meilleur que prévu, perspectives améliorées information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 11:54

(CercleFinance.com) - Carlsberg a annoncé jeudi un chiffre d'affaires supérieur au consensus pour le premier trimestre et relevé son objectif de bénéfice annuel à la faveur d'un reflux des incertitudes qui pesaient jusqu'ici sur son activité.



Le chiffre d'affaires trimestriel du brasseur danois s'est accru de 8% à 16,4 milliards de couronnes danoises sur les trois premiers mois de l'année, au-dessus du consensus qui le donnait à 15,9 milliards.



Dans son point d'activité, le groupe de Copenhague indique surtout que les facteurs qui pénalisaient jusqu'à présent son activité se sont en grande partie dissipés.



Il note, en particulier, que l'effet de ses hausses de prix lui permet de compenser les pressions inflationnistes et prend également acte du redressement du marché chinois suite à l'épidémie de Covid.



Dans ces conditions, Carlsberg dit projeter à présent une évolution de son bénéfice d'exploitation annuel comprise entre -2% et +5%, et non plus située entre -5% et +5%.



A 11h45, son action grappillait 0,7% à la Bourse de Copenhague, signant une performance moins prononcée que celle de l'indice OMXC25, qui progressait de 1,5% au même moment.