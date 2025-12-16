Caris signe un accord avec Genentech d'une valeur maximale de 1,1 milliard de dollars pour des cibles cancéreuses rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Caris Life Sciences CAI.O a déclaré mardi avoir signé une collaboration pluriannuelle avec Genentech, qui fait partie du fabricant suisse de médicaments Roche ROG.S , afin de découvrir de nouvelles cibles médicamenteuses pour les cancers difficiles à traiter.

L'accord comprend 25 millions de dollars de paiements initiaux et à court terme et pourrait rapporter à Caris jusqu'à 1,1 milliard de dollars de paiements d'étape liés à la recherche, au développement et aux ventes, ont déclaré les sociétés.

Caris recevra également des redevances sur toutes les thérapies développées dans le cadre du partenariat.

L'accord associe la plateforme de médecine de précision de Caris aux capacités de développement de médicaments de Genentech pour s'attaquer aux tumeurs solides, des cancers qui se forment dans les organes et les tissus plutôt que dans le sang.

Dans le cadre de l'accord de licence, la branche recherche de Caris, Caris Discovery, cherchera à identifier et à valider de nouvelles cibles en oncologie dans le but de développer des médicaments de premier ordre.

Caris déclare disposer d'une collection de près de 500 000 échantillons de tumeurs et de données moléculaires et cliniques correspondantes qu'elle utilise pour identifier et valider des cibles prometteuses.

La société utilise l'intelligence artificielle et des tests moléculaires avancés pour analyser les tumeurs, dans le but de guider les décisions de traitement et d'accélérer la découverte de médicaments.