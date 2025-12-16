Caris progresse grâce à l'accord de 1,1 milliard de dollars conclu avec Genentech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de la société d'oncologie basée sur l'IA Caris Life Sciences CAI.O ont augmenté de 2,23% à 27,30 dollars

** La société a signé une collaboration pluriannuelle avec Genentech afin de découvrir de nouvelles cibles médicamenteuses pour les cancers difficiles à traiter

** L'accord comprend 25 millions de dollars de paiements initiaux et à court terme, avec des étapes allant jusqu'à 1,1 milliard de dollars liées à la R&D et aux ventes, selon Caris

** En incluant les mouvements de la séance, les actions sont en hausse de ~2,40 % depuis le début de l'année