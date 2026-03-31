Caribou: Hausse après l'obtention du statut RMAT de la FDA pour sa thérapie contre le cancer du sang

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31 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Caribou Biosciences CRBU.O augmentent d'environ 9 % à 1,88 $ avant la mise sur le marché

** Co déclare que la FDA a accordé le statut de Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) à sa thérapie cellulaire expérimentale CB-011 pour le myélome multiple, un cancer du sang qui affecte les cellules plasmatiques de la moelle osseuse

** La désignation RMAT est conçue pour accélérer l'examen des candidats thérapeutiques prometteurs pour un besoin médical non satisfait

** La société affirme que les données des études préliminaires ont montré que le traitement a atteint son objectif principal, à savoir réduire les signes du cancer chez les patients lourdement prétraités

** La société ajoute que 12 patients qui n'avaient pas reçu de traitement similaire ont montré un taux de réponse global de 92 %, 75 % d'entre eux ayant vu les signes du cancer disparaître ou presque

** Le CB-011 est conçu comme une thérapie cellulaire génique "prête à l'emploi", ce qui pourrait réduire les longs délais d'attente liés aux traitements actuels

** La société indique que l'essai est en cours et que des données supplémentaires sont attendues en 2026

** Le myélome multiple est un cancer des cellules sanguines qui combattent les infections et qui évincent les cellules saines, entraînant des lésions osseuses, une baisse de l'immunité et de la fatigue

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~8% depuis le début de l'année