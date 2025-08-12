Cardinal Health rachète Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars et affiche de faibles résultats

La société Cardinal Health CAH.N a annoncé mardi qu'elle allait racheter la société de gestion des soins de santé Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars en numéraire, alors que le distributeur de médicaments cherche à développer ses activités spécialisées.

Les actions de Cardinal, basé dans l'Ohio, ont chuté de près de 6 % après que la société ait également déclaré des revenus légèrement inférieurs aux estimations pour le quatrième trimestre, pénalisés par la perte de contrats avec OptumRx de UnitedHealth Group UNH.N , l'un de ses plus gros clients.

La société achète Solaris par l'intermédiaire de son unité appelée The Specialty Alliance. Cardinal détiendra environ 75 % de l'unité de gestion des soins de santé après l'acquisition.

La valeur totale de l'opération est d'environ 2,4 milliards de dollars, dont environ 500 millions de dollars de capitaux propres transférés par les médecins de Solaris, qui ont choisi de réinvestir une partie de leurs capitaux propres dans la nouvelle structure.

L'activité spécialisée de Cardinal comprend des médicaments coûteux pour traiter des maladies complexes telles que le cancer et l'arthrite rhumatoïde, et l'accord lui donne accès à un réseau d'urologues de proximité répartis sur plus de 750 fournisseurs dans 14 États.

Solaris fournit des services de soutien administratif et de gestion aux prestataires de soins de santé dans le domaine de l'urologie.

Les distributeurs de médicaments, dont Cardinal et son rival McKesson MCK.N , ont acquis des opérateurs de soins de proximité afin d'avoir accès à des prestataires de soins spécialisés et de diversifier leurs activités à marge élevée .

Cardinal a conclu un accord de 1,12 milliard de dollars l'année dernière pour acheter l'opérateur de centre de cancérologie communautaire Integrated Oncology Network afin d'étendre ses activités aux soins du cancer.

L 'entreprise a également annoncé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre qui est resté stable par rapport à l'année précédente.

Son chiffre d' affaires de 60,16 milliards de dollars a été inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 60,87 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cardinal a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 mardi, pariant sur une forte demande de médicaments spécialisés coûteux et de médicaments de marque.

Il prévoit un bénéfice annuel ajusté par action de 9,30 à 9,50 dollars,contre 9,10 à 9,30 dollars prévus précédemment.

Le bénéfice ajusté par action de 2,08 dollars a battu de peu les estimations de 2,04 dollars.

Cardinal a déclaré qu'elle achèterait Solaris à la société de capital-investissement Lee Equity Partners et que l'opération devrait être conclue d'ici la fin de l'année. La société prévoit de financer l'opération par une combinaison de liquidités et d'un nouveau financement par emprunt.