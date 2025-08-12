Cardinal Health rachète Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec Media Services•12.08.2025•13:23•
Donald Trump va mobiliser la Garde nationale à Washington, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents", tandis que la maire de la capitale américaine dément une hausse de la criminalité. Le président américain a dit déployer, ...
par Mara Vilcu Wall Street est attendue sur une note prudente mardi avant la publication de données sur l'inflation américaine et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs prenant acte de la trêve commerciale prolongée entre ...
par Nidal al-Mughrabi Le chef du bureau politique du Hamas Khalil Al-Hayya devrait se rendre mardi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens, a-t-on appris d'une source proche du groupe palestinien, alors que les bombardements israéliens se poursuivent ...
Des enquêteurs de l'Onu ont déclaré mardi avoir trouvé des preuves d'actes de torture systématiques commis par les forces de sécurité birmanes et avoir identifié certains des principaux responsables. Le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM), a ...
