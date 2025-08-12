information fournie par Reuters • 12/08/2025 à 12:52

Cardinal Health rachète Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars

Le distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N a déclaré mardi qu'il allait acquérir Solaris Health pour environ 1,9 milliard de dollars en espèces.