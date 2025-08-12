Cardinal Health chute après une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et un accord de 1,9 milliard de dollars pour l'acquisition de Solaris Health

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août - ** Les actions du distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N chutent de 11,75 %pour atteindre un plus bas de trois mois à 137 $,91
** L'action est prête à subir la plus forte baisse en pourcentage en une seule journée depuis août 2021
** CAH affiche un chiffre d'affaires de 60,2 milliards de dollars au 4ème trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 60,8 milliards de dollars - données compilées par LSEG
**Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre est de 2,08 $ par action, comparé aux estimations des analystes de 2,04 $ par action
** Séparément, Co déclare qu'il va acquérir Solaris Health pour environ 1,9 milliard de dollars en espèces afin d'étendre ses activités spécialisées
** CAH relève sa prévision de bénéfice par action pour 2026 à une fourchette de 9,30 à 9,50 dollars, par rapport à sa fourchette précédente de 9,10 à 9,30 dollars
** La société de courtage Leerink Partners déclare qu'il est difficile d'appréhender cette augmentation du trimestre et des prévisions étant donné les attentes élevées
** "Dans le vide, la seule augmentation des prévisions aurait probablement été plus que suffisante pour l'action, mais les résultats de l'Ebit Pharma ont probablement compensé cela à première vue", dit-il
**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de18,5 % depuis le début de l'année
