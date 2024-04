CARBIOS présente ses résultats annuels 2023 et confirme le calendrier 2024 de son déploiement industriel et commercial

• Solide structure financière du Groupe CARBIOS : position de trésorerie de 192 millions d’euros au 31 décembre 2023

• Avancée de la construction, en France, de la première usine au monde de biorecyclage du PET : progression des travaux conforme aux objectifs de livraison pour nos clients dès 2026

• Vente de licences : équipes commerciales déployées à l’international sur plus de dix pays, perspectives de plusieurs partenariats dès 2024



Clermont-Ferrand (France), le 11 avril 2024 (06h45 CEST). CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles annonce aujourd’hui ses résultats annuels clos le 31 décembre 2023, arrêtés par le Conseil d’administration de la Société en date du 10 avril 2024.