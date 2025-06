CARBIOS présente les résultats de son Assemblée Générale du 19 juin 2025 et la composition de son Conseil d’administration

CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce les résultats de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 19 juin 2025.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance totalisaient 31,18% des actions composant le capital social de la Société et ayant droit de vote, et 31,25% des droits de vote. L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée ont été adoptées à l'exception de la 21ème Résolution.



Il a notamment été approuvé le renouvellement des mandats d'administrateurs de Business Opportunities for L'Oréal Development (BOLD), Michelin Ventures, Mme Isabelle Parize, M. Vincent Kamel, Mme Karine Auclair et M. Mateus Schreiner Garcez Lopes.



Le détail des votes des actionnaires lors de cette Assemblée sera disponible sur le site www.carbios.com.