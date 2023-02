Carbios nomme quatre nouveaux administrateurs afin de renforcer son expertise en commercialisation, croissance, et recherche scientifique internationale

• Carbios renforce son Conseil d'administration avec les nominations de la Prof. Karine AUCLAIR, Sandrine CONSEILLER, Amandine DE SOUZA et Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES

• Carbios atteint son objectif RSE de 60 % d'administrateurs indépendants avant la date cible de 2024, et augmente sa représentation féminine

"Nous remercions Jacqueline Lecourtier, Jean Falgoux, Alain Chevallier et Jean-Claude Lumaret pour leur forte contribution à Carbios au cours des années, ayant permis à la Société de se développer depuis la phase initiale de R&D jusqu'au stade de pré-commercialisation. Alors que Carbios se dirige maintenant vers sa phase industrielle et commerciale, et vers son internationalisation, les nouvelles expertises rejoignant le Conseil d'administration seront clées afin d’assurer le succès de l’entreprise", a commenté Philippe POULETTY, Président du Conseil d'administration de Carbios. " De plus, l'élection de trois nouvelles femmes au Conseil d'administration, la Prof. Karine Auclair, Sandrine Conseiller et Amandine De Souza, auxquelles s’adjoint Mateus Schreiner Garcez Lopes, tous aux parcours professionnels remarquables et complémentaires, et qui partagent notre passion à contribuer à une planète plus durable par une innovation de pointe, est un signal fort de l'engagement de Carbios envers les critères ESG. "