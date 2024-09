CARBIOS et SLEEVER® nouent un partenariat de co-développement pour la mise sur le marché des premières étiquettes-sleeves biodégradables Home Compost

Clermont-Ferrand et Morangis (France), le jeudi 19 octobre 2024 (18h00 CEST) : CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et SLEEVER® , groupe familial français ETI internationale et pilote innovant de la technologie de l’étiquette-sleeve thermorétractable, annoncent aujourd’hui la signature d’un contrat exclusif et de long terme pour développer conjointement des films thermorétractables mono-orientés sens transverse biodégradables Home Compost.

Ce partenariat inclut un contrat-cadre d’approvisionnement de CARBIOS Active, la solution enzymatique développée par CARBIOS pour la biodégradation du PLA. CARBIOS Active est intégrée directement durant le processus de fabrication pour rendre ces films biodégradable Home Compost et garantir un compost de qualité. Ainsi ces films permettront de développer l’usage des sleeves dans des applications aussi différentes que l’étiquetage, l’habillage et la sécurisation des emballages des marchés des produits du luxe et de la grande distribution offrant ainsi une solution éco conçue pour les emballages sans filière dédiée.

SLEEVER® et CARBIOS, tous deux guidés par l'innovation et un engagement fort en faveur d'emballages durables, mettent leur expertise et leur savoir-faire au service des marques.

Pilote innovant dans la technologie de l’étiquette-sleeve thermorétractable, SLEEVER® est une entreprise familiale française avec une histoire de 50 ans et une forte empreinte internationale avec 14 sites industriels répartis sur 5 continents. Avec plus de 500 brevets et une R&D pluridisciplinaire, SLEEVER® maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur : depuis la formulation des films, l'impression, la transformation, la construction de biens d'équipement et la prestation de services. Depuis plus de 15 ans, SLEEVER® fait preuve d’un engagement permanent avec les experts des métiers de l’emballage pour accélérer et augmenter les flux de l’économie circulaire en apportant des réponses aux enjeux de recyclabilité des emballages et de réduction de l'empreinte carbone des produits.

CARBIOS Active est une innovation unique au monde qui, intégrée directement à l’étape de fabrication des films, rend possible la compostabilité à température ambiante des emballages riches en PLA, améliorant ainsi leur cycle de vie. L'enzyme encapsulée CARBIOS Active permet la création d'une nouvelle génération de produits fabriqués à partir de biopolymères et compostables à température ambiante, quelles que soient les conditions de sol, tout en garantissant un compost de qualité, sans toxicité ni microplastiques. Une ligne de production est déjà opérationnelle au siège de CARBIOS à Clermont-Ferrand, en France, pouvant produire 2 500 tonnes/an de CARBIOS Active (nécessaires à la production d’un équivalent de 50 000 tonnes/an de PLA enzymé).

Emmanuel Ladent, Directeur Général, CARBIOS : « Notre partenariat avec Sleever pour la mise sur le marché de sleeves compostables ouvre de nouvelles possibilités commerciales pour CARBIOS, notamment dans le secteur des vins et spiritueux où Sleever est leader. Grâce à l’inclusion de CARBIOS Active dans la formule, ces types d’emballages deviennent compostables à température ambiante et contribuent ainsi à une industrie de l'emballage plus durable. »

Eric Fresnel, Président du Groupe SLEEVER® : « Notre engagement depuis plus de 15 ans dans le développement de solutions d’emballage éco conçues pour répondre aux besoins des marques nous a naturellement rapproché de la société CARBIOS. Aujourd’hui après 4 ans de développement, nous sommes fiers d’avoir engagé ce partenariat, cette innovation complète notre offre aux marchés soucieux de renforcer leur impact en matière d’économie circulaire et ouvre de véritables perspectives sur les marchés à l’international. »

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Pour nos actualités et images, visitez notre newsroom: www.carbios.com/newsroom

A propos de SLEEVER® :

Depuis plus de 50 ans, le Groupe Sleever® s'inscrit dans une démarche d'innovation dans l’emballage. Créateur de la solution Sleeve, il en a fait une technologie majeure du packaging. Engagé de longue date dans une démarche de développement durable, Sleever® a été récompensé à de nombreuses reprises pour ses avancées, notamment en matière d’éco-conception. Verticalement intégré, le Groupe offre à ses clients une maîtrise de toute la chaîne de valeur : formulation des films, transformation et impression d’étiquettes-sleeve, conception et fabrication de machines, services de parachèvement à façon. Sleever® réalise un chiffre d’affaire d’environ 150 M€ et emploie 1.000 collaborateurs dans 12 pays.

Visitez le site www.sleever.com pour en savoir plus sur l’expertise

