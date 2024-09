CARBIOS et Selenis annoncent un partenariat stratégique pour la production de PETG issu de la technologie de biorecyclage de CARBIOS pour les marchés de la cosmétique et de la santé

Clermont-Ferrand (France), le mardi 24 septembre 2024 (18h00 CEST) : CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et SELENIS , l'un des principaux fournisseurs de solutions polyester spécialisé de haute qualité, ont signé une lettre d'intention pour coopérer dans la production de PETG 1 . En s'appuyant sur la technologie unique de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS et sur l'expertise de Selenis en matière de polymérisation, les deux sociétés ont pour objectif de développer un matériau PETG durable et de qualité supérieure à partir de déchets PET pour les secteurs de l'emballage cosmétique et de la santé en Europe et aux Etats-Unis. Ce partenariat fait suite à une collaboration de deux ans entre les deux sociétés et représente une avancée significative dans l'industrie du recyclage des plastiques.

Le PETG est un matériau d'emballage indispensable dans les industries de la cosmétique et de la santé en raison de sa transparence, de sa durabilité et de sa résistance mécanique et chimique. La solution de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS décompose tous les types de déchets PET en monomères PTA 2 et MEG 3 , qui sont ensuite transformés en PETG grâce aux processus avancés de polymérisation de Selenis. Grâce à la pureté de ces monomères, le PETG issu du biorecyclage présente exactement les mêmes propriétés que le PETG vierge, ce qui permet de protéger et de présenter de manière attrayante les produits emballés dans des pots et des couvercles épais et moulés. Dans les industries médicales et pharmaceutiques, les propriétés du PETG sont essentielles pour garantir les performances techniques, la stérilité et la transparence des emballages, tout en gardant une luminosité optique optimale. Le PETG est un choix idéal pour l'emballage de dispositifs médicaux complexes, de blisters pharmaceutiques ou de tout autre emballage d'équipement de diagnostic. La valeur du matériau est donc encore soulignée par la combinaison d'une solution de recyclage durable et de la garantie de toutes les propriétés nécessaires, ce qui permet de répondre aux demandes de durabilité des utilisateurs et aux exigences réglementaires rigoureuses.

Ce partenariat entre CARBIOS et Selenis est le résultat de plusieurs essais de polymérisation à échelles pilote et industrielle ayant permis d'affiner la qualité du produit final. Il en résulte des grades de PETG de haute spécialité issus du biorecyclage répondant aux exigences strictes de secteurs tels que la cosmétique et la santé où Selenis est très présent grâce à sa marque Selcare.

Emmanuel Ladent, Directeur Général, CARBIOS: « CARBIOS et Selenis ont une collaboration de longue date, et nous sommes heureux de nous appuyer sur cette relation pour produire du PETG issu de la technologie unique de biorecyclage de CARBIOS. Ce matériau haut de gamme et très spécialisé répond à des exigences de qualité élevées tout en contribuant à la transition vers des matériaux d'emballage plus durables. Ce partenariat ouvrira de nouveaux marchés à CARBIOS, notamment dans le secteur de la santé, alors que nous poursuivons notre déploiement commercial à l’international. »

Eduardo Santos, Head of Corporate Strategy, Selenis: « Cette collaboration marque une étape passionnante dans notre mission de promouvoir la durabilité dans l'industrie de la polymérisation. En combinant nos 65 années d'expertise avec la technologie pionnière de CARBIOS en matière de biorecyclage, qui garantit des monomères de haute qualité pour la production de PETG identique au vierge, nous progressons dans le développement de matériaux durables pour répondre à la demande croissante de solutions respectueuses de l'environnement dans les secteurs de la cosmétique et de la santé. Ensemble, nous avons le potentiel de repenser l'avenir des plastiques durables. »

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

A propos de Selenis

Selenis, fournisseur mondial de solutions innovantes et de haute qualité en polyester spécialisé pour diverses applications, est une filiale du groupe IMG, une multinationale avec plus de soixante-cinq ans d'expérience dans l'industrie. Selenis se concentre sur le développement de produits à haute recyclabilité, à contenu recyclé et biosourcé. Leurs progrès en matière de recyclage chimique transforment les déchets en éléments constitutifs de leurs résines spécialisées.

Pour plus d’informations, visitez www.selenis.com

A propos de Selcare

Selcare est une marque de Selenis, producteur de résines de spécialité pour une gamme variée d'applications médicales.

Selenis est membre du groupe IMG, présent sur le marché des polymères depuis 1959. Selenis aspire à améliorer la sécurité des patients grâce à des solutions spécifiquement développées pour la chaîne de valeur médicale.

Notre marque Selcare offre des plastiques de qualité médicale de haute performance et une large gamme de services de soutien.

1 Polyethylene terephthalate glycol

2 acide téréphtalique purifié

3 monoéthylène glycol

