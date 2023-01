Carbios et Novozymes renforcent leur collaboration par un partenariat stratégique, exclusif et à long terme afin d'assurer le leadership mondial du biorecyclage du PET

• L'accord exclusif avec Novozymes, leader mondial de la production d'enzymes, garantit l'approvisionnement en enzymes pour la technologie de recyclage Carbios à l'échelle industrielle pour l’usine de référence à Longlaville et toutes les futures usines sous licence

• L'accord décrit la collaboration pour développer, optimiser et produire les enzymes exclusives de Carbios



"Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Novozymes, le leader mondial des solutions biologiques, et de nous appuyer sur cette solide relation afin d’approvisionner sur le long terme nos futurs clients", a commenté Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios. "Le soutien continu de Novozymes témoigne de notre engagement commun à faire entrer durablement les plastiques et textiles au sein de l’économie circulaire."



"Nous sommes heureux de faire progresser notre collaboration avec Carbios en signant ce partenariat exclusif et en soutenant la prochaine phase industrielle de ce procédé révolutionnaire", a déclaré Hans Ole Klingenberg, vice-président, Marketing Biosolutions Agriculture et Industrie de Novozymes. "En fournissant des solutions biologiques à grande échelle, Novozymes est fier de contribuer à la mise sur le marché du biorecyclage des plastiques et des fibres de PET par Carbios."