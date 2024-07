CARBIOS et Nouvelles Fibres Textiles coopèrent pour développer la filière industrielle française du recyclage des textiles en polyester

CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et Nouvelles Fibres Textiles, société française spécialisée dans la valorisation des textiles en fin de vie, annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'intention en vue d’établir un contrat de fourniture de textiles en polyester pour la première usine de biorecyclage de PET au monde en cours de construction à Longlaville, France. Les textiles polyester fournis seront issus de textiles usagés ou en fin de vie préparés en France par Nouvelles Fibres Textiles en vue de leur recyclage par la technologie de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS. Ce contrat permettra de réorienter 5000 tonnes par an de ces textiles vers le biorecyclage dès 2026 sur une durée initiale de 5 ans, ce qui témoigne de l'engagement d'acteurs industriels tout au long de la chaîne de valeur pour atteindre l’ambition de la circularité textile pour une filière textile plus vertueuse.