CARBIOS et Hündgen concluent un accord d’approvisionnement pour la première usine de biorecyclage du PET au monde

CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG (Hündgen), spécialiste de la gestion des déchets dans les domaines de la logistique, des services de tri et du recyclage des matériaux recyclables contenus dans les mélanges de déchets, annoncent la signature d'un protocole d’intention portant sur l'approvisionnement, la préparation et le recyclage de 15kt/an de déchets PET post-consommation en utilisant la technologie de biorecyclage de CARBIOS dans sa première usine commerciale à Longlaville, à partir de la fin 2026.



Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « Grâce à notre partenariat avec Hündgen, CARBIOS a désormais sécurisé l'essentiel de l'approvisionnement en matières premières de notre première usine commerciale. La technologie innovante de biorecyclage de CARBIOS permet la conversion de divers déchets en PET offrant une plus grande flexibilité d'approvisionnement et une meilleure compétitivité en termes de prix par rapport aux bouteilles transparentes très demandées. Notre stratégie d'approvisionnement local a également porté ses fruits et démontre l'importance d'implanter les usines de biorecyclage à proximité des sources d'approvisionnement en déchets, une expertise que nous souhaitons partager avec nos futurs détenteurs de licence. »