CARBIOS et Hündgen concluent un accord d’approvisionnement pour la première usine de biorecyclage du PET au monde

A partir de fin 2026, Hündgen fournira 15kt/an de paillettes de PET post-consommation à la première usine commerciale de CARBIOS





Clermont-Ferrand (France), le jeudi 2 mai 2024 (6h45 CEST). CARBIOS , (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG (Hündgen), spécialiste de la gestion des déchets dans les domaines de la logistique, des services de tri et du recyclage des matériaux recyclables contenus dans les mélanges de déchets, annoncent la signature d'un protocole d’intention portant sur l'approvisionnement, la préparation et le recyclage de 15kt/an de déchets PET post-consommation en utilisant la technologie de biorecyclage de CARBIOS dans sa première usine commerciale à Longlaville, à partir de la fin 2026.

Le partenariat s'appuiera sur l'expertise et le réseau de Hündgen en matière d'approvisionnement et de préparation des déchets d'emballages légers collectés en Allemagne. Ces déchets PET seront transformés en paillettes prêtes à être dépolymérisés par voie enzymatique en PTA et MEGpour ensuite être re-polymérisés en PET de qualité alimentaire.

Le partenariat d'approvisionnement avec Hündgen contribue à assurer la majorité des besoins en matières premières pour la première usine commerciale de CARBIOS à Longlaville, en France. Cette usine, actuellement en construction, aura une capacité de 50 kt/an lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle. Cette dernière annonce d'approvisionnement vient s'ajouter aux accords déjà annoncés, notamment avec le groupe Landbell pour les barquettes alimentaires en provenance d'Allemagne , et l'appel d'offres remporté auprès de CITEO pour les barquettes en France . L'usine de Longlaville est stratégiquement située à proximité des sources d'approvisionnement en déchets de la Belgique, de l'Allemagne et du Luxembourg.

Grâce à son procédé de dépolymérisation enzymatique, CARBIOS peut traiter tous les types de déchets en PET, y compris ceux qui ne peuvent être recyclés avec les technologies actuelles. Les déchets d'emballages multicouches, colorés et opaques ainsi que les déchets textiles en polyester disposent désormais de solutions de recyclage circulaire.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « Grâce à notre partenariat avec Hündgen, CARBIOS a désormais sécurisé l'essentiel de l'approvisionnement en matières premières de notre première usine commerciale. La technologie innovante de biorecyclage de CARBIOS permet la conversion de divers déchets en PET offrant une plus grande flexibilité d'approvisionnement et une meilleure compétitivité en termes de prix par rapport aux bouteilles transparentes très demandées. Notre stratégie d'approvisionnement local a également porté ses fruits et démontre l'importance d'implanter les usines de biorecyclage à proximité des sources d'approvisionnement en déchets, une expertise que nous souhaitons partager avec nos futurs détenteurs de licence. »

Christian Hündgen, Directeur Général de Hündgen Entsorgungs GmbH & Co.KG : «L'établissement de nouvelles normes dans le domaine du recyclage des emballages plastiques nécessite le développement et la mise en œuvre de technologies innovantes et la promotion de la coopération transfrontalière. Dans ce contexte, nous sommes ravis de participer à l'un des principaux projets européens dans le domaine du recyclage des emballages en PET autres que les bouteilles ».

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

À propos de Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG

En tant qu'entreprise familiale moderne et structurée, Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG offre un maximum de flexibilité entrepreneuriale. Les adaptations aux conditions écologiques ou économiques changeantes peuvent être mises en œuvre directement. D'une part, cela garantit une norme écologique élevée en termes de protection de l'environnement. D'autre part, un bon service à la clientèle peut être garanti dans le sens des objectifs de l'entreprise par une approche personnelle ciblée et une consultation pour toutes les questions d'élimination.

Ainsi, outre le transport de déchets, de matériaux recyclables et de mélanges de matériaux recyclables, leur tri ainsi que la commercialisation et l'utilisation de matières premières secondaires dans le commerce international font partie des domaines d'activité de Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG. La planification et le développement de concepts innovants d'élimination et de recyclage pour l'industrie et le commerce, ainsi que le conseil et la coopération avec des instituts nationaux et internationaux et des autorités locales complètent la vaste gamme de services.

