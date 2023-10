Carbios démontre la performance supérieure de son enzyme dans une publication scientifique de renommée mondiale

La parution dans ACS Catalysis, une des revues scientifiques les plus influentes et mondialement reconnue, compare les quatre enzymes les plus performantes pour dégrader du PET en conditions industrielles et confirme la surperformance de l’enzyme de Carbios. Carbios propose une méthode standardisée internationale de comparaison des performances des enzymes et confirme ainsi sa position de leader mondial de la dépolymérisation du PET. Depuis la publication de l’enzyme LCCICCG dans la revue Nature en 2020, trois ans de R&D ont permis d'améliorer son efficacité et sa robustesse pour produire une nouvelle génération d’enzyme encore plus performante qui sera employée dans la première usine au monde de biorecyclage du PET.