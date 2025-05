Carbios: contrats avec L'Oréal et L'Occitane en Provence information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 18:23









(CercleFinance.com) - Carbios annonce la signature de ses premiers contrats pluriannuels de vente de r-PET biorecyclé avec L'Oréal et L'Occitane en Provence, issus de sa future usine de Longlaville.



Ces contrats confirment la demande pour du PET recyclé enzymatiquement, répondant aux objectifs de circularité et qualité des emballages.



Vincent Kamel, Directeur Général, déclare : ' La signature de ces deux premiers contrats commerciaux avec L'Oréal et L'Occitane en Provence, des leaders exigeants, marque une étape clé pour Carbios, validant la demande des marques et confirmant l'existence d'un marché établi pour le r-PET issu du recyclage enzymatique. '



Il ajoute être confiant dans la signature prochaine d'autres contrats pour le futur site de Longlaville.





