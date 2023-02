Carbios clôture avec succès le projet CE-PET co-financé par l’Etat dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, désormais intégré à France 2030, et opéré par l'ADEME, qui a démontré l’application aux textiles de sa technologie de biorecyclage du PET

• La technologie de Carbios démontrée avec les déchets bouteilles et barquettes a été transposée à l’échelle pilote sur déchets textiles, une avancée majeure pour cette filière qui représente 60% de la production mondiale du PET

• Une première mondiale avec les toutes premières fibres textiles produites en PET 100% recyclé (r-PET ) via le procédé biologique développé par Carbios

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce avoir validé l’étape clé finale du projet de recherche CE-PET, co-financé par l’Etat dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, désormais intégré à France 2030, et opéré par l'ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), et dont Carbios était coordinatrice aux côtés de son partenaire académique INRAE via les unités mixtes de service TWB et de recherche TBI . Le projet CE-PET, d’une durée de 4 ans, a permis, dans un premier temps, de confirmer à l’échelle du pilote le procédé de recyclage enzymatique du PET afin de dimensionner le démonstrateur industriel – opérationnel depuis septembre 2021- capable aujourd’hui de traiter des déchets PET plastiques. La première faisabilité du procédé tant sur le plan environnemental que économique a permis de franchir une nouvelle étape vers son industrialisation.