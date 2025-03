CARBIOS annonce une évolution de sa Gouvernance et réaffirme ses objectifs stratégiques

CARBIOS annonce la démission de Philippe Pouletty de ses mandats de Président du Conseil d'administration et d’administrateur, ainsi que de son mandat de Directeur général, qu'il avait accepté à titre transitoire le 18 décembre 2024.

Le Conseil d'administration a pris acte de cette décision et remercie Philippe Pouletty pour sa contribution au développement de Carbios.

Le Conseil d’administration nomme Isabelle Parize en qualité de Présidente du Conseil d’administration et Vincent Kamel en tant que Directeur général avec effet immédiat.

Isabelle Parize, Presidente du Conseil d’administration de CARBIOS: « Au nom du Conseil d’administration, nous tenons à exprimer notre reconnaissance au Dr. Philippe Pouletty, co-fondateur de CARBIOS, pour son engagement et sa contribution permanente depuis la création de l’entreprise. »