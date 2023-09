Carbios annonce ses résultats semestriels 2023 et présente ses avancées

Carbios, (Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce aujourd’hui ses résultats semestriels clos le 30 juin 2023 et approuvés par le Conseil d’administration de la Société.



Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios : « Au cours de cette première période de l’exercice 2023, Carbios a franchi de nouvelles étapes scientifiques et opérationnelles majeures. En particulier, l’alliance stratégique avec Novozymes qui garantit la production de nos enzymes propriétaires à l’échelle industrielle, ainsi que notre partenariat avec Indorama Ventures pour la construction de la première usine au monde de biorecyclage du PET. Je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs, ainsi que toutes nos parties prenantes pour ces résultats qui confortent nos ambitions de devenir un leader mondial sur le marché du r-PET.

Pascal Bricout, Directeur de la Stratégie et des Finances de Carbios ajoute : « Fort de ces avancées, nous avons également réalisé avec succès une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut total d’environ 141 millions d’euros, soit la plus importante levée de fonds sur Euronext Growth depuis 2015. Associé au soutien de l’Etat et de la région Grand-Est via un financement à recevoir de 54 millions d’euros, nous disposons désormais des ressources nécessaires pour construire notre première usine et assurer le déploiement commercial de nos activités à l’international. »