Carbios a vu son chiffre d'affaires décoller en 2024

(AOF) - Carbios (+14,95% à 5,92 euros) annonce une perte opérationnelle de 37,5 millions d'euros en 2024 contre 28,87 millions en 2023. Le spécialiste des technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles estime que ce résultat reflète " une intensification des efforts de structuration des activités ", " marquée par les efforts commerciaux pour adresser le marché et vendre des licences, le recours accru à des conseils externes et un développement soutenu des activités de R&D, notamment dans le domaine du biorecyclage des plastiques et fibres de polyester PET ".

Le chiffre d'affaires a bondi à 136 000 euros contre 24 000 euros en 2023 " essentiellement constitué de produits issus d'études de faisabilité, de prestations de recherche et des premières livraisons de produits Carbios Active par Carbiolice ".

Dans le cadre de la réduction des dépenses pour assurer la pleine exécution de sa stratégie industrielle et commerciale et avancer sur le financement de l'usine, Carbios " a engagé un projet de réorganisation qui pourrait se traduire par des suppressions de postes " "pouvant affecter environ 40% des postes ".

AOF - EN SAVOIR PLUS