CARBIOS a reçu 1,2M€ de l’ADEME sur les 11,4M€ accordés pour poursuivre l’optimisation de son procédé de dépolymérisation du PET unique au monde et en garantir la compétitivité

CARBIOS annonce avoir reçu un premier versement de 1,2M€ de la part de l’ADEME pour le projet de recherche OPTI-ZYME, mené en partenariat avec l’INRAE , l’INSA et le CNRS via les unités mixtes de service TWB et de recherche TBI , projet co-financé par l'État dans le cadre de France 2030 opéré par l’ADEME. En réponse à la volonté de CARBIOS d’optimiser et d’améliorer de façon continue sa technologie unique de dépolymérisation enzymatique du PET, le projet OPTI-ZYME, d’une durée de 4 ans , vise à investiguer les leviers scientifiques et techniques pour accroître la compétitivité du procédé, optimiser les investissements nécessaires et réduire son empreinte environnementale.



Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « L'innovation est au cœur de toutes les activités de CARBIOS. Dans une démarche constante d'amélioration technologique et afin de soutenir le déploiement industriel et commercial, nous devons continuer à innover à toutes les étapes du procédé. Les optimisations visées permettront d’améliorer les performances de l’enzyme et de contribuer à une meilleure productivité, tout en réduisant les coûts de production et l’impact environnemental du procédé pour satisfaire aux enjeux économiques et de développement durable de nos futurs licenciés. Nous souhaitons rester l'offre la plus attractive sur le marché du recyclage. »