Capri : cession de Versace à Prada pour 1,375 milliard de dollars

(AOF) - Capri Holdings, groupe international de mode et de luxe, a annoncé la conclusion d'un accord définitif en vue de la cession de Versace à Prada pour 1,375 milliard de dollars en numéraire, sous réserve de certains ajustements. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment des autorisations réglementaires. La vente de Versace devrait renforcer le bilan de Capri Holdings, lui permettre d'accélérer ses investissements stratégiques dans Michael Kors, et augmenter la valeur actionnariale.

AOF - EN SAVOIR PLUS