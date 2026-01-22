Capital One rachète la société fintech Brex pour 5,15 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

Capital One Financial COF.N va acquérir la société fintech Brex dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 5,15 milliards de dollars, a déclaré leprêteur à la consommation jeudi.

L'opération sera réalisée sur une base 50-50 en espèces et en actions, a-t-elle ajouté.

Cette opération intervient à un moment où les négociateurs s'attendent à une augmentation des fusions et des lancements sur le marché parmi les détaillants et les sociétés de biens de consommation, après que les droits de douane américains élevés ont mis de côté l'activité de transaction dans le secteur au cours du premier semestre 2025.

Capital One a également fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des intérêts perçus sur les cartes de crédit.

Son bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires s'est élevé à 2,06 milliards de dollars, soit 3,26 dollars par action, au cours du trimestre, contre 1,02 milliard de dollars, soit 2,67 dollars par action, un an plus tôt.