Capital Group renouvelle sa direction

La société de gestion américaine Capital Group, qui gère 2.300 milliards de dollars d’encours, a confirmé le renouvellement de sa direction, annoncé en janvier dernier. Le conseil d’administration a élu Mike Gitlin président et directeur général, Martin Romo président du conseil d’administration et directeur des investissements, et Jody Jonsson vice-présidente.

Ce trio succédera à Tim Armour, l’actuel président du conseil d’administration et directeur général, et Rob Lovelace, vice-président du conseil d’administration et président.

Tim Armour partira à la retraite à la fin de l’année après 40 ans de carrière au sein de Capital Group. Rob Lovelace continuera à travailler au sein de la société de gestion en tant que gérant.

Mike Gitlin est actuellement responsable de l’obligataire. Martin Romo et Jody Jonsson sont gérants.