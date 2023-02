Capital Group recrute l'ex-directrice des investissements de Jupiter AM

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Capital Group a recruté Katharine Dryer pour le poste nouvellement créé de directrice actions, pour les clients institutionnels et intermédiaires en Europe et en Asie. Basée à Londres, elle sera chargée de travailler sur la feuille de route du développement produits et de la stratégie de distribution sur les produits actions de Capital Group. Elle rendra compte à Alexandra Haggard, directrice des services aux classes d'actifs pour les clients européens et asiatiques. Son pendant sur l'obligataire, Scott Steele, a lui aussi rejoint la firme récemment.

Katharine Dryer a quitté Jupiter en mai 2022 après neuf années passées au sein du gestionnaire britannique. Elle y a occupé plusieurs postes dont celui de directrice adjointe des investissements. Auparavant, elle avait évolué chez BlackRock où elle était spécialiste produits multi-actifs et obligataire. Katharine Dryer a également travaillé au sein de Morgan Stanley Investment Management et de Deutsche Asset Management, où elle s'est spécialisée sur l'obligataire.