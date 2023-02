Capital Group change de direction générale

(NEWSManagers.com) - La société américaine Capital Group, qui gère 2.200 milliards de dollars, a annoncé le départ de son président et directeur général Tim Armour et celui de son vice-président Rob Lovelace. Le duo quittera ses fonctions le 24 octobre 2023. Tim Armour fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année, tandis que Rob Lovelace retournera à la gestion de portefeuilles.

Mike Gitlin deviendra président et directeur général de Capital Group et président du comité de direction de la société. L’intéressé est actuellement responsable de l’obligataire, qui représente 450 milliards de dollars d'encours. Il a rejoint Capital Group il y a huit ans, en provenance de T. Rowe Price où il était aussi responsable de l’obligataire. Il a aussi travaillé pour Citigroup Global Markets et Credit Suisse Asset Management.

Martin Romo est nommé président de Capital Group et directeur des investissements. Il est actuellement gérant de portefeuilles au sein de la société, pour laquelle il travaille depuis 31 ans. Il fait aussi partie du comité de direction.

Jody Jonsson prendra la vice-présidence de Capital Group et continuera à présider Capital Research Management Company et le comité exécutif de CRMC. L’intéressée est actuellement gérante de portefeuilles. Elle travaille au sein de Capital Group depuis 32 ans.