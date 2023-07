- La société de gestion danoise Capital Four, spécialisée dans le crédit, vient de recruter trois personnes supplémentaires à New York. Le trio porte à treize le nombre de professionnels dans l’équipe américaine dirigée par Jim Wiant, directeur général, associé et gérant de Capital Four US.Les trois personnes à rejoindre Capital Four sont Jordan Goldstein, Robert Horn, and Deborah N. Freire. Ils intègrent l’équipe d’investissement.Jordan Goldstein travaillait précédemment pour Black Diamond Capital Management. Robert Horn arrive de Farmstead Capital Management. Enfin, Deborah N. Freire vient d’Octagon Credit Investors.Capital Four gère 18 milliards de dollars sur le crédit. L’équipe américaine représente 3 milliards de dollars. A lire aussi: Capital Four s’établit à New York

Laurence Marchal