Capital Dynamics renforce sa présence sur le marché solaire espagnol

(AOF) - Capital Dynamics, société de gestion mondiale et indépendante spécialisée dans les actifs non-cotés, annonce la prise de participation à hauteur de 100% dans six actifs constitués de centrales solaires photovoltaïques (PV) en Espagne, dans le cadre de deux acquisitions distinctes. Ces six actifs intègrent un contrat d'achat d'électricité (Power Purchase Agreement) de type Pay-as-Produced, signé avec une entreprise du S&P 500.

Une fois opérationnelles, ces centrales photovoltaïques devraient produire un volume d'énergie renouvelable équivalant à 3,83 millions de tonnes d'émissions de CO2 évitées pendant leur durée de vie et suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 195,751 foyers par an.

La première acquisition porte sur un portefeuille d'environ 157 MWc composé de trois centrales solaires PV prêtes à être construites en Andalousie, Espagne. La construction a démarré et devrait s'achever d'ici à la fin de l'année 2024.

La deuxième acquisition représente un portefeuille d'environ 160 MWc composé de trois centrales solaires PV prêtes à être construites dans la communauté autonome d'Aragon.

L'exploitation commerciale du portefeuille est prévue pour le second semestre 2025.