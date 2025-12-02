Capital Dynamics et Engie fourniront de l’énergie propre à McDonald’s UK

(AOF) - Capital Dynamics, Engie et McDonald’s UK ont conclu un Corporate Power Purchase Agreement ("cPPA", contrat de livraison d'électricité) d’une durée de 15 ans pour l’énergie propre produite par le parc éolien Douglas West Extension, situé en Écosse et détenu en pleine propriété par Capital Dynamics. McDonald’s achètera 100% de l’électricité générée par le parc, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026.

Le PPA permettra à McDonald's, via un dispositif d'approvisionnement innovant développé avec Engie, de partager l'électricité produite avec ses fournisseurs clés, dans le cadre de ses efforts pour décarboner sa chaîne d'approvisionnement.

L'électricité fournie par le parc couvrira environ 8% des besoins énergétiques annuels de McDonald's au Royaume-Uni, renforçant significativement sa stratégie de durabilité, qui vise à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et à promouvoir une gestion environnementale responsable.

Le parc éolien de 66,0 MW est équipé de douze turbines Nordex N149, dont la production annuelle est estimée à environ 190 GWh d'électricité propre et sécurisée, soit l'équivalent de la consommation énergétique d'environ 16 000 foyers britanniques par an.

Capital Dynamics a également mis en place un fonds communautaire, géré par Foundation Scotland et soutenu par un groupe communautaire local. Ce fonds fournira les ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre une stratégie d'investissement pilotée par les communautés des villages de Glespin, Douglas, Coalburn, Rigside et Douglas Water.